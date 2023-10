Projeto 8 Marvila revitaliza antigos armazéns vinícolas Abel Pereira da Fonseca

Situado na freguesia de Marvila, este espaço chegou a ser conhecido como a "Catedral do Vinho" . Ali chegavam os vinhos da região do Bombarral, que eram depois exportados para o mundo.



Hoje este "museu vivo" da arquitetura industrial abre com novas ofertas e valências: lojas de discos, de tatuagens, café, restaurante e um jardim interior para disfrutar de todo o espaço.

As antigas cubas foram transformadas em lojas e os antigos escritórios viraram espaços para receber atividades culturais.







Com um conceito de reutilizar, aproveitar e com uma aposta no biológico, o curador José Filipe Rebelo Pinto leva-nos numa visita guiada pelos corredores onde se guardava o vinho e o cheiro não engana.