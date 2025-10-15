País
Projeto "A Par e Passo" combate solidão e isolamento de idosos
Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1
Portugal tem uma população cada vez mais envelhecida, muitos dos idosos vivem sozinhos em situações de isolamento, fragilidade social e solidão não desejada. É uma realidade que precisa de respostas que o Projeto a Par e Passo da Cáritas de Lisboa quer contribuir para dar.
Os voluntários do Par e Passo são o alicerce para as atividades programadas, onde também se destaca o apoio no dia dia dos idosos e as oficinas temáticas.
É o Projeto A Par e Passo da Cáritas de Lisboa que já acontece nas paróquias de Benfica e da Penha de França e vai ser alargado à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Está a ser construída uma rede intergeracional que cruza seniores e jovens voluntários com um modelo de proximidade com visitas semanais, passeios e atividades temáticas.
São acompanhadas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, estabelecendo uma relação de apoio no dia a dia.