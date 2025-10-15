Autárquicas
Projeto "A Par e Passo" combate solidão e isolamento de idosos

por Arlinda Brandão - Antena 1

Fotos: Arlinda Brandão - Antena 1

Portugal tem uma população cada vez mais envelhecida, muitos dos idosos vivem sozinhos em situações de isolamento, fragilidade social e solidão não desejada. É uma realidade que precisa de respostas que o Projeto a Par e Passo da Cáritas de Lisboa quer contribuir para dar.

No terreno está um modelo de voluntariado regular e de proximidade junto de idosos vulneráveis. O projeto inclui ateliers, passeios e também com uma linha telefónica de escuta ativa para os ajudar.

Os voluntários do Par e Passo são o alicerce para as atividades programadas, onde também se destaca o apoio no dia dia dos idosos e as oficinas temáticas.


É o Projeto A Par e Passo da Cáritas de Lisboa que já acontece nas paróquias de Benfica e da Penha de França e vai ser alargado à paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Está a ser construída uma rede intergeracional que cruza seniores e jovens voluntários com um modelo de proximidade com visitas semanais, passeios e atividades temáticas.

São acompanhadas pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, estabelecendo uma relação de apoio no dia a dia.
