Projeto “Artes no Património” avança com novos protocolos

Este projeto, lançado em 2021, “leva as Escolas de Artes ao Património”, com o objetivo de “reforçar a relação já existente e incentivar e alargar a colaboração entre as escolas de ensino artístico e os Museus, Monumentos e Palácios sob tutela da DGPC, através de concertos, espetáculos, exposições e conferências, de entrada livre”, segundo aquele organismo.A Academia de Música de Lisboa, a Casa Pia de Lisboa, a Escola Artística do Instituto Gregoriano de Lisboa, a Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, a Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa e a Orquestra Geração são algumas das instituições de ensino artístico que vão assinar o protocolo, hoje à tarde.Segundo a DGPC, nos últimos dois anos, o projeto já envolveu dez escolas, aproximadamente 1.980 alunos e professores, 20 museus, monumentos e palácios e chegou a cerca de 5.500 pessoas.