Projeto da Universidade de Évora mostra que brincar às lutas faz bem às crianças

Em comunicado enviado à agência Lusa, a academia alentejana revelou tratar-se de um "projeto de investigação pioneiro", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e coordenado por Guida Veiga, professora no Departamento de Desporto e Saúde da UÉ.

O estudo está a ser implementado em jardins-de-infância dos concelhos de Évora e Redondo e envolve cerca de 150 crianças, com idades entre os 3 e os 6 anos.

Segundo a universidade, as brincadeiras de lutas, "aquelas que as crianças fingem disputar fisicamente entre si", são "animadas e barulhentas [mas são], muitas vezes, vistas com desconfiança por pais e educadores [e] frequentemente rotuladas como perigosas ou inapropriadas".

A investigação está a mostrar exatamente o contrário, porque "estas interações físicas espontâneas podem ser cruciais para o desenvolvimento saudável das crianças e até para a promoção da sua saúde mental", argumentou Guida Veiga, também investigadora do Comprehensive Health Research Centre (CHRC) da UÉ.

Segundo esta investigadora na área da saúde e desenvolvimento infantil, as chamadas "brincadeiras de lutas" são uma oportunidade única para que as crianças aprendam a conhecer melhor o seu corpo e a regular as suas emoções e comportamentos nas interações com os pares.

"Estas interações envolvem contacto físico, controlo emocional e motor e uma sincronização social que são fundamentais para a saúde e o bem-estar das crianças", explicou, citada no comunicado da UÉ.

O estudo foca-se nos efeitos destas brincadeiras "no desenvolvimento da autorregulação, da compreensão das emoções, das competências sociais e dos níveis de `stress`, avaliados através de testes, questionários e até biomarcadores como o cortisol, a amilase, a oxitocina e a melatonina", avançou.

Também a formação teórico-prática das educadoras de infância está abrangida no projeto e é mesmo "uma componente central" do mesmo, com estas profissionais a receberem orientação científica sobre o tema e a experimentarem elas próprias as brincadeiras, "muitas pela primeira vez", disse a academia.

"No início tínhamos algum receio. Mas agora conseguimos observar e perceber que, de facto, elas [as crianças] estão a brincar e a desenvolver capacidades muito importantes", relatou uma das educadoras, citada pela universidade.

A mesma profissional acrescentou que as educadoras já conseguem dar "mais liberdade" às crianças para brincarem: "Vemo-las tão felizes!".

E, num artigo científico publicado no mês passado sobre as perceções das crianças, foi mostrado que "mesmo na idade pré-escolar, muitas já conseguem distinguir claramente uma luta real de uma brincadeira de luta".

Além disso, o estudo identificou indícios de estereótipos de género já enraizados nesta faixa etária, porque algumas meninas disseram que "brincar às lutas é coisa de meninos", mas que gostariam de o fazer se fossem rapazes, o que revela "como as expectativas sociais podem limitar o brincar".

As sessões com as crianças, realizadas duas vezes por semana ao ar livre, prolongam-se até final deste mês. Depois, será feita uma avaliação final para análise dos efeitos do programa e as investigadoras pretendem entrevistar as educadoras para perceber como a experiência transformou as suas práticas e perceções.

"À medida que mais dados são recolhidos, uma ideia já começa a ganhar força: talvez esteja na hora de repensar o que é `seguro` e `adequado` no brincar infantil", realçou a UÉ.

E também, acrescentou, "reconhecer que, quando acompanhadas com sensibilidade e confiança, até as lutas a brincar podem ensinar a cuidar".