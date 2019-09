Partilhar o artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo Imprimir o artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo Enviar por email o artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo Aumentar a fonte do artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo Diminuir a fonte do artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo Ouvir o artigo Projeto "Daily Mile" propõe corridas de 15 minutos por dia a alunos do 1º ciclo