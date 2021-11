Projeto de lei do PS adia extinção do SEF por seis meses

“Considerando a evolução da situação epidemiológica em Portugal, nas últimas semanas, relativa à pandemia da doença COVID-19, prevê-se a necessidade de reforçar o controlo fronteiriço, designadamente no que concerne à verificação do cumprimento das regras relativas à testagem”, refere o projeto de lei dos socialistas.







"Considera-se, por isso, necessária a prorrogação do prazo de entrada em vigor da referida lei e da consequente regulamentação", diz o documento, argumentando que assim não há sobressalto no controlo de fronteiras.





Assim, o projeto de lei propõe um adiamento de seis meses. A lei deveria entrar em vigor já no próximo dia 11 de janeiro de 2022.







O projeto de lei do Partido Socialista foi hoje entregue na Assembleia da República.







O diploma de 12 de novembro determina que as atuais atribuições em matéria administrativa do SEF relativamente a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA), que o Governo terá de criar por decreto-lei, e pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), além de terem que ser transferidas as competências policiais para a PSP, GNR e PJ.