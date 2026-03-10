Zero avisa que projeto para aumentar capacidade do aterro de Boticas é ilegal

A Associação ambientalista Zero não está contra a deposição em aterro de resíduos para os quais não existe outra solução; mas não entende como é que está prevista a deposição de resíduos urbanos biodegradáveis com matéria organica no aterro de Boticas.



A Zero defende que para evitar "esta ilegalidade", a Resinorte deve urgentemente instalar a montante do aterro de Boticas uma unidade de Tratamento Mecânico e Biológico. A Zero defende a rejeição ou a reformulação do projeto e considera que a proposta é ilegal, por admitir a continuidade da deposição em aterro de resíduos orgânicos não estabilizados, uma prática já proibida desde 2020 e que voltou a ter reforçada essa proibição a partir de 1 de janeiro deste ano de 2026.

A Associação questiona mesmo o procedimento da APA e da CCDR norte de colocarem em consulta pública uma proposta que considera ilegal.





A Antena 1 já pediu esclarecimentos à Resinorte, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).