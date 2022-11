Projeto-piloto na freguesia da Ajuda em Lisboa mostra difícil acesso a alimentação saudável

Neste dia mundial da diabetes, é apresentado um projeto inovador do Cities Changing Diabetes Lisboa (CCD Lisboa), programa de prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade de Lisboa que conclui que algumas pessoas têm menos oportunidades de fazer escolhas saudáveis do que outras e que as populações mais vulneráveis estão em maior risco de doença, o caso da diabetes e da obesidade.



O programa de prevenção da Diabetes e Obesidade na cidade de Lisboa, apresenta hoje os resultados de um projeto-piloto inovador, no bairro 2 de maio, na Ajuda, que permitem avaliar o impacto do ambiente urbano na saúde publica desta população.



Pretende-se definir medidas que facilitem o acesso das pessoas a uma melhor saúde e a um maior bem-estar físico e social.



Durante cerca de um ano, foi estudado o ambiente urbano da freguesia da Ajuda, para perceber quais os comportamentos alimentares dos residentes, as opções de comida e a qualidade dos espaços públicos neste bairro municipal da capital portuguesa.



Dos resultados obtidos, destaca-se o facto de na Ajuda existir uma oferta reduzida de alimentos e, em especial, de opções de alimentação saudável. No total, somente um em cada cinco dos locais de compra e aquisição de comida observados vende frutas e verduras frescas. Mas o problema não está apenas na dimensão da oferta, mas também na própria localização destes espaços, que estão afastados dos locais onde a população reside ou estuda, uma realidade agravada pela topografia do território.



Este diagnóstico aponta ainda o tempo, o dinheiro e a literacia alimentar da população e organizações locais, como fatores considerados fundamentais pelos inquiridos para a adoção de uma alimentação saudável

A Antena1 Brandão foi conhecer os resultados do estudo no próprio local onde se desenvolveu, no Bairro 2 de Maio na freguesia da Ajuda.



O projeto-piloto no bairro 2 de Maio na Ajuda, em Lisboa, é uma iniciativa integrada na estratégia do CCD Lisboa e desenvolvida em parceria com a Gehl e a LOCALS APPROACH.



Com a apresentação e partilha destes resultados, pretende-se disponibilizar uma metodologia que ajude todos os municípios a trazer um maior foco, nas suas comunidades, para a importância dos ambientes alimentares, da atividade física e dos estilos de vida saudáveis.



O Foodscapes Toolkit, é uma ferramenta que permite às comunidades avaliar o impacto do ambiente urbano na saúde pública da sua população, com vista à definição de medidas que facilitem o acesso das pessoas a uma melhor saúde e maior bem-estar físico e social.