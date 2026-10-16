Projeto português Casa da Azenha distinguido nos Prémios Novo Bauhaus Europeu 2026



Entre os projetos distinguidos encontra-se a Casa da Azenha, em Santa Cruz do Douro, Portugal, que venceu na categoria «Estrelas Ascendentes do Novo Bauhaus Europeu, uma categoria dedicada a conceitos submetidos por jovens talentos com 30 anos ou menos. Os conceitos podem estar em diferentes fases de desenvolvimento, desde ideias com um plano claro até ao nível de protótipo. . Os conceitos podem estar em diferentes fases de desenvolvimento, desde ideias com um plano claro até ao nível de protótipo.

Foto: Casa da Azenha





De acordo com o comunicado da Comissão Eruopeia "a Casa da Azenha está a transformar um lagar tradicional de uma família num laboratório vivo, promovendo a sustentabilidade, a inovação e o envolvimento da comunidade".





Já na sua sexta edição, os prémios do Novo Bauhaus Europeu distinguem projetos, conceitos e ideias excecionais que combinam sustentabilidade, inclusão e estética, demonstrando como a vida das pessoas e das comunidades pode ser enriquecida através da articulação entre cultura e tecnologia, inovação e design.



Os prémios foram atribuídos em duas vertentes: «Campeões do Novo Bauhaus Europeu», destinada a projetos estabelecidos, e «Estrelas Ascendentes do Novo Bauhaus Europeu», dirigida a iniciativas promissoras de candidatos mais jovens.





Projetos de Manteigas e Nelas premiados





CoMemory – Folhadal Biocultural Memory House, Nelas

Foto: Município de Nelas





Na página onde são anunciados os vencedores , este projeto pode ler-se que "em Folhadal, uma aldeia em Portugal, identificámos dois desafios interligados. Uma antiga escola tinha perdido a sua função comunitária e o conhecimento sobre as paisagens agrícolas e alimentares corria o risco de se perder. Inspirado nas memórias locais, o projeto CoMemory transforma a escola num espaço de memória biocultural para todas as gerações. Através de fotografias, objetos, histórias orais, workshops e refeições partilhadas, a comunidade recolhe, partilha e recupera o conhecimento local sobre agricultura e alimentação. A CoMemory é bela porque dá significado às histórias e aos lugares. Sustentável porque reutiliza um edifício existente e apoia o cuidado das paisagens locais. E inclusiva porque é cocriada por mulheres, agricultores, idosos, jovens e grupos locais. A CoMemory mantém viva a memória rural e ajuda a construir um futuro conectado, resiliente e sustentável", pode ler-se na página do Município de Nelas no Instagram



"O projeto CoMemory – Folhadal Biocultural Memory House, que nasceu do trabalho desenvolvido desde 2024 pelo projeto PAGE – Paisagens alimentares com gerações de mulheres inovadoras, na comunidade do Folhadal, conquistou um prémio nos New European Bauhaus Boost for Small Municipalities Awards 2026, cuja cerimónia de atribuição decorreu hoje, 15 de outubro, em Bruxelas. Esta distinção representa um importante reconhecimento europeu do trabalho desenvolvido na valorização da memória biocultural, dos saberes locais e da regeneração comunitária, colocando a comunidade do Folhadal e o concelho de Nelas em destaque no contexto da inovação social e territorial europeia" "O projeto CoMemory – Folhadal Biocultural Memory House, que nasceu do trabalho desenvolvido desde 2024 pelo projeto PAGE – Paisagens alimentares com gerações de mulheres inovadoras, na comunidade do Folhadal, conquistou um prémio nos New European Bauhaus Boost for Small Municipalities Awards 2026, cuja cerimónia de atribuição decorreu hoje, 15 de outubro, em Bruxelas. Esta distinção representa um importante reconhecimento europeu do trabalho desenvolvido na valorização da memória biocultural, dos saberes locais e da regeneração comunitária, colocando a comunidade do Folhadal e o concelho de Nelas em destaque no contexto da inovação social e territorial europeia" pode ler-se na página do município no Instagram.







Garagem - Manteigas

Foto: Município de Manteigas





"No coração da Serra da Estrella e do Geoparque Global da UNESCO, Manteigas tem de responder a um desafio comum a muitos territórios rurais: como dar uma nova vida a edifícios subutilizados, criando oportunidades para os produtores e empresários locais. Uma garagem transforma um armazém de autocarros e uma oficina mecânica de um agricultor num centro de produtos locais, gastronomia, cultura, trabalho e inovação. O seu projeto reutiliza o edifício existente e utiliza materiais renováveis locais, incluindo madeira e lã boreal, ligando a sustentabilidade à identidade da montanha. Moldada com a participação de residentes, produtores, estudantes e universidades, será acessível, acolhedora e um reflexo da comunidade local. Uma garagem demonstra como a regeneração rural pode ser bela, sustentável e inclusiva, possibilitando a criação de valor, celebrando o património local e gerando novas oportunidades no coração da montanha".













Todos os vencedores receberam um prémio monetário de até 20 mil euros, um pacote de comunicação específico e apoio e mentoria destinados a reforçar a sua visibilidade. “A Garagem”, conhecido entre nós como “A Oficina”, é vencedora nos Prémios The New European Bauhaus (NEB) Boost for Small Municipalities. O projeto de requalificação da Antiga Oficina dos Direitos, num espaço multifuncional de inovação económica, social e ambiental, foi um dos grandes vencedores dos Prémios NEB 2026, na Categoria "The NEB Boost for Small Municipalities". O Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano, marcou presença na entrega dos prémios, esta manhã, em Bruxelas, na Bélgica, onde recebeu este prestigiado prémio e reconhecimento internacional, bem como um prémio monetário de 30 mil euros. Os prémios NEB são uma iniciativa da Comissão Europeia, que distingue projetos e ideias inovadoras alinhados com os valores fundamentais de sustentabilidade, inclusão e estética" destaca a página da autarquia de Manteigas no Facebook. Todos os vencedores receberam um prémio monetário de até 20 mil euros, um pacote de comunicação específico e apoio e mentoria destinados a reforçar a sua visibilidade.





A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, destaca que "nos últimos seis anos, este concurso demonstrou o melhor da criatividade europeia para construir um futuro sustentável, inclusivo e belo. O prémio especial deste ano destaca a importância da resiliência hídrica e da melhoria da forma como gerimos a água – um dos nossos recursos mais preciosos. E os prémios internacionais mostram como os valores do Novo Bauhaus Europeu ressoam para além da Europa, do Brasil ao Japão.»





A Comissão Europeia atribuiu os prémios Novo Bauhaus Europeu 2026 a 13 laureados de vários países da UE, da Ucrânia e da Macedónia do Norte, bem como do Japão e do Brasil.