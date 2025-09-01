Projeto "Redes na Escola" diminuiu insucesso escolar em Leiria

Durante o ano letivo 2024/2025, o projeto acompanhou 89 alunos (16 do 2.º ciclo, 63 do 3.º ciclo e 10 do ensino secundário), com uma média de idades de 14 anos, revelou a InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário.

Dos participantes sinalizados pelas escolas e inseridos no projeto, 80 transitaram de ano e nove ficaram retidos, "traduzindo-se numa taxa de sucesso escolar de 89,9% - um resultado que supera as metas inicialmente contratualizadas com o financiador".

"Este projeto é financiado pelo Portugal Inovação Social e no final do primeiro ano os números até nos surpreenderam. Obviamente, não é só fruto de um ano de projeto, mas de um trabalho colaborativo com as escolas, com o Município de Leiria e com a Global Diáspora", disse à agência Lusa Lisete Cordeiro.

A diretora-geral da InPulsar explicou que o "Redes na Escola: Dá o Salto" trabalha com os casos de insucesso escolar. "Todas as situações foram-nos sinalizadas pelas escolas e iniciámos o nosso trabalho de intervenção, com o consentimento dos pais, de uma forma próxima, regular e contínua ao longo do ano".

A intervenção personalizada e a ponte com os diretores das escolas e com as famílias permitiram obter os resultados positivos, admitiu Lisete Cordeiro, ao informar que o trabalho desenvolvido passou por apoio psicológico e social mais individualizado, incluindo visitas domiciliárias.

Além do trabalho escolar, o projeto desenvolveu atividades desportivas, culturais e socioeducativas durante os períodos de férias, como visitas culturais, torneios desportivos e programas de competências sócio-emocionais.

"Esse é um desafio que temos para o segundo ano de projeto: aprofundar mais estas atividades pela cultura e pelo desporto, que também valorizamos muito na InPulsar. Vamos dar-lhes primazia, porque consideramos que são atividades que promovem muito outro tipo de competências fundamentais para o bom desempenho escolar", reforçou.

Os alunos acompanhados foram identificados não só pelo número elevado de negativas, como por "não acreditarem neles" e na possibilidade de ser "possível mudar esta trajetória".

O projeto "Redes na Escola: Dá o Salto" destina-se a crianças e jovens entre os 10 e os 18 anos, do 5.º ao 10.º ano de escolaridade, sinalizados pelas escolas da rede pública do concelho de Leiria, que tenham retenções ou se encontrem em risco de insucesso escolar.

Trata-se de uma Iniciativa de Inovação e Empreendedorismo Social (IIES) financiada pelo programa Portugal Inovação Social - Parcerias para o Impacto, e concluiu o primeiro de três anos de implementação.

A iniciativa, gerida pela InPulsar - Associação para o Desenvolvimento Comunitário, tem como Investidor Social a Câmara Municipal de Leiria e conta com a Global Diáspora como entidade parceira.

O projeto pretende, no ano letivo que está prestes a começar, iniciar a intervenção mais cedo, reforçar a articulação com as escolas parceiras e integrar novas metodologias, como a arte enquanto ferramenta pedagógica.

Os projetos "Redes na Quint@-E9G" e "Giro Ó Bairro-E9G", dinamizados pela associação InPulsar, lançam hoje a ação Escolho SER, uma intervenção urbana que coloca as crianças e jovens no centro da criação artística.

Esta atividade insere-se num conjunto a nível nacional - o Escolhas de Portas Abertas - que desafia as instituições a "mostrar os projetos à comunidade".

O Programa Escolhas e os seus 118 projetos do E9G, a nível nacional, estarão de portas abertas de 01 a 06 de setembro, convidando a comunidade a participar em `workshops`, ateliês artísticos, atividades desportivas, exposições, feiras interculturais e muitas outras iniciativas que promovem a participação, a criatividade e a expressão dos jovens.