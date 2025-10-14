País
Projetos portugueses premiados em Bruxelas
Foto: Joana Raposo Santos - RTP
O Museu Nacional Resistência e Liberdade-Fortaleza de Peniche, o programa governamental Saber Fazer e o projeto de revitalização da tecelagem tradicional de Almalaguês, em Coimbra, foram distinguidos nos Prémios Europeus do Património, os Europa Nostra 2025.
Este ano, no total, apresentaram-se 251 candidaturas e os prémios foram entregues no âmbito da Cimeira Europeia do Património Cultural que se realiza na capital belga.
