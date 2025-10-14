Autárquicas
Projetos portugueses premiados em Bruxelas

por Andrea Neves - correspondente da Antena 1 em Bruxelas

Foto: Joana Raposo Santos - RTP

O Museu Nacional Resistência e Liberdade-Fortaleza de Peniche, o programa governamental Saber Fazer e o projeto de revitalização da tecelagem tradicional de Almalaguês, em Coimbra, foram distinguidos nos Prémios Europeus do Património, os Europa Nostra 2025.

Lançados pela Comissão Europeia em 2002, os Prémios Europa Nostra destacam e divulgam a excelência do património e as melhores práticas, incentivam o intercâmbio transfronteiriço de conhecimentos e ligam as partes interessadas no património através de redes mais amplas.

Este ano, no total, apresentaram-se 251 candidaturas e os prémios foram entregues no âmbito da Cimeira Europeia do Património Cultural que se realiza na capital belga.

