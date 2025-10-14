Projetos portugueses premiados em Bruxelas

Lançados pela Comissão Europeia em 2002, os Prémios Europa Nostra destacam e divulgam a excelência do património e as melhores práticas, incentivam o intercâmbio transfronteiriço de conhecimentos e ligam as partes interessadas no património através de redes mais amplas.

Este ano, no total, apresentaram-se 251 candidaturas e os prémios foram entregues no âmbito da Cimeira Europeia do Património Cultural que se realiza na capital belga.





Saiba mais sobre os projetos portugueses premiados