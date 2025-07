Prontidão de meios aumenta no Norte, Centro, Médio Tejo e Alto Alentejo

Devido ao aumento das temperaturas e à intensidade do vento, "a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil definiu aumentar o seu estado de prontidão para nível 3 para toda a região Norte, região Centro, para a subregião do Médio Tejo, [da região] de Lisboa e Vale do Tejo, e para [a subregião do] Alto Alentejo, da região do Alentejo", precisou, em conferência de imprensa, um dos adjuntos de operações da ANEPC, Carlos Pereira.

No restante território nacional, mantém-se o nível 2 de prontidão, acrescentou.