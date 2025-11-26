País
Propinas vão manter-se inalteradas no próximo ano letivo
O Governo apresentou no Orçamento do Estado uma proposta que visava o aumento das propinas, no ensino superior, indexadas à taxa da inflação. Uma proposta que voltou esta manhã a ser chumbada no Parlamento pela oposição, com os votos contra do PS e do Chega.
Apesar de um último apelo do ministro dos assuntos parlamentares, Carlos Abreu Amorim, que refere que o que faz sentido é o aumento das propinas à taxa da inflação, como o previsto na lei, e não o “congelamento artificial” que prejudica a autonomia financeira das instituições e da justiça social, a oposição manteve-se unida.
Madalena Salema - Antena 1