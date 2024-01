Os proprietários de um empreendimento turístico, no Algarve, acusam a empresa que faz a exploração do espaço de não pagar as rendas e de acumular dívidas de milhares de euros ao condomínio.

Em causa poderão estar crimes de burla e abuso de confiança, que já levaram à abertura de um inquérito por parte do Ministério Público.



As queixas arrastam-se há vários anos e têm levado os proprietários a perdas elevadas.



As denúncias surgem numa altura em que se levantam dúvidas quanto à legalidade do próprio empreendimento.