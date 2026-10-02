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"Prospeção de lítio não é exploração". Presidente da Câmara de Almeida defende processo participado e transparente
A prospeção de lítio no concelho de Almeida volta a ser uma possibilidade com o presidente da Câmara António Machado a assumir à rádio pública, a informação que lhe chegou do interesse de uma empresa que faz esta prospeção do outro lado da fronteira nas localidades espanholas de Fuentes de Oñoro e Espeja.
Fotografia: Câmara Municipal de Almeida
Quanto a essa possibilidade de haver prospeção de lítio em Almeida, o autarca diz que antes de se avançar, e antes de se decidir vão ser analisados os prós e contras com a população.
António Machado diz que é preciso ouvir as Juntas de Freguesia abrangidas pelas áreas a prospetar, os proprietários dos terrenos, as populações e "só numa fase posterior se houver viabilidade é que entraremos numa possibilidade de exploração" acrescenta.
O presidente da Câmara de Almeida, António Machado refere que têm que ser analisados "os reais impactos ambientais, que saber analisar" porque lembra o autarca são necessários estudos para se saber se "pode ser uma oportunidade" para o concelho.
Fala de um processo que a acontecer será acompanhado pelas entidade competentes e que terá que ser transparente e participado.
Quanto a esses possíveis efeitos que possam chegar a partir de Espanha, o autarca diz que nesta altura não são uma preocupação porque "neste caso estamos a falar de uma fase muito inicial; estão a fazer a prospeção, eu pude visitar as zonas e vi o trabalho que estava a ser feito. É para se saber se existe mesmo potencial de extração. Se não fizerem estudos não vão saber".
Em relação ao Partido Socialista que manifestou como já referido, durante a sessão da Assembleia Municipal realizada a 30 de setembro de 2026, a sua preocupação face aos recentes desenvolvimentos relativos a esses projetos de mineração de lítio e rubídio nas localidades espanholas vizinhas de Fuentes de Oñoro e Espeja; o presidente da Câmara responde: "penso que há uma precipitação muito grande por parte do PS que está a levantar um assunto que ainda não é um problema" esclarecendo que o que se está a fazer ali é prospeção e não exploração.