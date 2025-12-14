Prosseguem as buscas por três pescadores desaparecidos após naufrágio em Caminha

O capitão do Porto de Caminha, Fernando Vieira Pereira, disse à agência Lusa que na embarcação seguiam cinco pessoas, duas das quais foram retiradas e transportadas ao Hospital de Viana do Castelo.

Segundo o responsável, o acidente ocorreu numa zona rochosa da ilha de Ínsua, em Moledo, no concelho de Caminha, em circunstâncias que ainda estão a ser apuradas.

Em declarações à Antena 1, Liliana Silva, presidente da Câmara Municipal de Caminha, diz que é importante aproveitar este momento antes de anoitecer, já que o mar está mais calmo.

A participar nas operações de buscar está uma aeronave da Força Aérea Portuguesa e uma outra aeronave espanhola.Em comunicado,, e, por ar, por uma aeronave da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outra espanhola.

Durante as operações de busca, coordenadas pelo Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Caminha, foi possível localizar duas das vítimas, o mestre da embarcação e um pescador de nacionalidade indonésia, tendo sido posteriormente assistidas e transportadas em estado consciente para uma unidade hospitalar pelos elementos dos Bombeiros Voluntários de Caminha.