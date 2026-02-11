Proteção Civil alerta para forte precipitação com risco de cheias e desmoronamentos

Na conferência de imprensa de final da tarde da Proteção Civil, o comandante nacional Mário Silvestre sublinhou a forte precipitação esperada no território nacional, com consequente aumento do fluxo de água nos rios.





Em resposta à RTP Notícias, Mário Silvestre explicou que o rebentamento do dique no Mondego aconteceu "na margem direita do rio, a que do ponto de vista do impacto nas populações menos impacto tem".