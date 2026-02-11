País
Proteção Civil alerta para forte precipitação com risco de cheias e desmoronamentos
De acordo com o comandante da Proteção Civil, há "risco significativo de inundações nos rios Mondego, Tejo, Sorraia, Vouga, Águeda e Sado" e "o risco de inundação existe também nos rios Minho, Coura, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Sousa, Liz, Nabão e Guadiana".
Em resposta à RTP Notícias, Mário Silvestre explicou que o rebentamento do dique no Mondego aconteceu "na margem direita do rio, a que do ponto de vista do impacto nas populações menos impacto tem".