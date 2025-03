As subida das águas do Tejo já são habituais na localidade de Constância, junto a Abrantes | Foto: Paulo Cunha - Arquivo Lusa

A Proteção Civil alerta para o elevado risco de galgamento das margens do rio Tejo e consequentes inundações. As descargas vindas de Espanha, em conjunto com os solos saturados e ainda alguma chuva persistente, são os motivos para que os caudais do rio continuem a subir.