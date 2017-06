Proteção Civil alerta para o risco de incêndios florestais por causa do calor

RTP 23 Jun, 2017, 17:52 / atualizado em 23 Jun, 2017, 19:24 | País

Calor e perigo de incêndios florestais. A ANPC diz que "no seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) realizado hoje, 23 de junho, no Comando Nacional de Operações de Socorro (CNOS) da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), prevê-se, para as próximas 48 horas, um risco muito elevado a máximo de incêndio nas regiões do interior Norte e Centro e na região Sul, em particular no Algarve".



De acordo com a ANPC, é esperada uma ligeira subida da temperatura máxima na região sul (30ºC – 35ºC) até sábado. Lê-se ainda no comunicado enviado às redaçãos que "hoje e amanhã a humidade relativa do ar apresenta valores inferiores a 30% nas regiões do interior do Continente e HR <20% no interior do Alentejo e no Algarve, com recuperação para valores mais elevados durante a noite, exceto no sotavento algarvio".



A partir de sábado "prevê-se alguma instabilidade com probabilidade muito baixa de aguaceiros fracos e dispersos, trovoadas e rajadas convectivas".



Por essa razão, a ANPC espera para os próximos dias "tempo quente e vento moderado a forte com permanência de condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais".

Medidas preventivas

Diz a Autoridade Nacional de Proteção Civil que, de "acordo com as disposições legais em vigor, não é permitido:



- Realização de queimadas, de fogueiras para recreio ou lazer, ou para confeção de alimentos;

- Utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos;

- Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração;

- O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes;

- Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem;

- A fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas.



No que respeita aos cuidados de saúde, os conselhos da ANPC são os normais para este tipo de situação:



- Aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural, sem adição de açúcar, mesmo sem sinais de sede;

- Evitar bebidas alcoólicas e bebidas com elevados teores de açúcar;

- Fazer refeições leves e mais frequentes. Refeições pesadas e muito condimentadas são de evitar;

- Evitar a exposição direta ao sol, em especial entre as 11 e as 17 horas. Sempre que haja exposição ao sol, ou se ande ao ar livre, usar um protetor solar com um índice de proteção elevado (igual ou superior a 30). Renovar a sua aplicação sempre que estiver exposto ao sol (de 2 em 2 horas) e sempre que estiver molhado ou tiver transpirado bastante;

- Usar roupa leve e fresca;

- Evitar esforços físicos.