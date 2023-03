Proteção Civil com novas instalações em Almeirim

Segundo o Ministério da Administração Interna (MAI), esta infraestrutura resulta de uma parceria e um exemplo de cooperação entre a Câmara Municipal de Almeirim, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e o MAI, sendo “única no país” e representa um investimento de cerca de dois milhões de euros, com apoios de fundos comunitários.O MAI indica que as novas instalações do comando nacional da Força Especial de Proteção Civil vão “proporcionar a esta força e todo o dispositivo de proteção civil um conjunto de novas valências e de oportunidades de desenvolvimento de novos conceitos de resposta às ocorrências, traduzindo-se numa mais-valia para todo o sistema de proteção civil, quer ao nível do comando e controlo, quer ao nível do apoio de serviços e da preparação e aprontamento das forças de proteção e socorro”.