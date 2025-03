Proteção Civil contabiliza 267 ocorrências hoje e fenómeno de vento extremo em Coruche

"Desde as 00:00 de hoje temos a contabilizar 267 ocorrências [devido à depressão Jana], sendo que a sua maioria está relacionada com quedas de árvores, limpeza de vias e queda de estruturas", afirmou o responsável pelas 21:40.

De acordo com o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "há a registar na zona de Coruche [no distrito de Santarém] eventualmente um fenómeno de vento extremo que criou danos em duas habitações", situação que "é recente" e está a ser acompanhada pelas autoridades.

Até agora, não há feridos a registar, acrescentou.

Segundo o comandante Elísio Pereira, a zona centro e o Algarve foram hoje os mais afetados pelos efeitos da depressão Jana.

"Portanto, aqui a zona de Lisboa, Setúbal, Santarém, Coimbra e o Algarve", especificou.

Agora, "se fizermos um acumulado desde as 00:00 do dia 07 [sexta-feira, quando começou o estado de alerta especia], temos a contabilizar 618" ocorrências, disse o comandante.

O Instituto do Mar e da Atmosfera colocou hoje seis distritos do continente e a Região Autónoma da Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima e queda de neve e nove distritos em aviso amarelo devido ao vento e precipitação, mas também ao estado do mar nas zonas costeiras, por efeitos da depressão Jana.