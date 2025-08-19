Proteção Civil dá conta de 59 novos focos de incêndio
Foto: Rodrigo Lobo - RTP
Só no dia de hoje a Proteção Civil registou 59 novos focos de incêndio, cinco do quais preocupantes. A informação foi avançada pelo segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.
Atualmente o número de operacionais no terreno é superior a 2.900.
Hoje, os dois aviões suecos, que chegaram ontem a território português, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, estiveram todo o dia a atuar na zona do Sabugal.