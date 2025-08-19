Em direto
Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Proteção Civil dá conta de 59 novos focos de incêndio

por Antena 1

Foto: Rodrigo Lobo - RTP

Só no dia de hoje a Proteção Civil registou 59 novos focos de incêndio, cinco do quais preocupantes. A informação foi avançada pelo segundo comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

De acordo com o operacional da ANEPC os cinco maiores incêndios que a esta hora estão a lavrar envolvem muitos operacionais.

Atualmente o número de operacionais no terreno é superior a 2.900.

Hoje, os dois aviões suecos, que chegaram ontem a território português, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Protecção Civil, estiveram todo o dia a atuar na zona do Sabugal.
