Proteção Civil de Murça interdita circulação na ponte de Penabeice

Mário Artur Lopes referiu à agência Lusa que foi por uma questão de segurança que se tomou a decisão de interditar hoje a passagem naquela ponte.

O presidente da câmara de Murça explicou que, por causa da chuva intensa, parte do acesso à travessia abateu, na margem direita, garantindo que, na segunda-feira de manhã, os meios do município estarão no local para arranjar uma solução que minimize o problema ou para que circulação seja restabelecida.

Esta ponte é a única ligação à aldeia na margem direita e, segundo referiu o autarca, os habitantes podem deslocar-se e apanhar um transporte na margem esquerda.

A aldeia dista cerca de seis quilómetros da sede de freguesia, a localidade de Jou.

Trata-se, apontou, de uma construção antiga que também foi afetada pelas intempéries que assolaram o concelho no final de maio de 2023.

Mário Artur Lopes lembrou que está já a ser construída uma ponte nova naquela zona, a cerca de 20 metros de distância da atual, num investimento estimado de 278 mil euros, mais IVA.

O distrito de Vila Real esteve hoje sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e persistente.