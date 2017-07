Proteção Civil de Setúbal pede evacuação da Reboreda e Quinta dos Vidais

Lusa 25 Jul, 2017, 21:11 / atualizado em 25 Jul, 2017, 21:50 | País

"Apelamos à população para se dirigir para zonas de menor risco, designadamente para a avenida Luísa Todi, ou outras", disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil Municipal, admitindo que o incêndio está muito próximo destas zonas habitacionais.A Estrada Nacional 10 (EN10) estava pelas 20H30 cortada ao trânsito na localidade de Viso, entre os quilómetros 32 e 38. Foi apresentada como via alternativa o cruzamento Vale da Rasca - Arrábida.

Várias corporações de bombeiros, com, pelo menos, cerca de 70 operacionais, prosseguem o combate ao incêndio que deflagrou cerca das 19H45 na zona de Casal dos Combros, à entrada de Setúbal.

Setenta bombeiros de diversas corporações, 21 viaturas e um helicóptero estão envolvidos no combate às chamas.

De acordo com Patrícia Gaspar, adjunta de operações da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o incêndio deflagrou numa zona florestal no Casal dos Combros, à entrada de Setúbal.



Familiares de moradores na zona do incêndio disseram à agência Lusa que o fogo estava relativamente próximo do Hospital da Luz, de algumas moradias e de uma bomba de gasolina na EN 10, que está cortada ao trânsito.





c/ Lusa