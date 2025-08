Proteção Civil destaca diminuição "significativa" de ocorrências mas alerta para calor nos próximos dias

Foto: Diogo Baptista - Lusa

Apesar da situação mais "estável e positiva", o responsável destacou que se mantêm as recomendações para os próximos dias, até porque a meteorologia prevista para os próximos dias "é grave".



Em concreto sobre as várias situações no terreno, Mário Silvestre frisou que continuam os trabalhos em três incêndios de maior dimensão: Lindoso, Vila Verde e Moimenta da Beira.



De momento, a situação que mais preocupa é mesmo a do Lindoso, em Ponte da Barca. Ainda que a situação tenha melhorado, prevê-se que a presença de operacionais para a consolidação continue por pelo menos mais uma semana, dado que se trata de um trabalho mais "complexo".



Também em Arouca, que continua com empenhamento operacional "bastante expressivo", mantêm-se operações de consolidação e rescaldo.



Nas últimas horas há a registar três bombeiros feridos. Estão em resolução 53 ocorrências, combatidas por 1443 operacionais um pouco por todo o país.



Questionado sobre os bombeiros vindos da Letónia para combater incêndios em Portugal, o comandante da Proteção Civil esclareceu que estes já estão mobilizados para Portugal há muito tempo e não foram deslocados ao abrigo do mecanismo europeu.