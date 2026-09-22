Proteção Civil diz que fogo em Arcos de Valdevez já está dominado

Um porta-voz do Comando Sub-regional do Alto Minho da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que o fogo "já se encontra controlado", desde as 05:27.

De acordo com o portal da ANEPC na Internet, estão ainda no terreno 238 operacionais, apoiados por 85 viaturas.

Por volta das 23:00 de segunda-feira, o comandante da ANEPC José Costa disse à Lusa que o incêndio poderia ficar dominado durante a noite, com a ajuda da baixa de temperaturas e diminuição da intensidade do vento, mas sublinhou que o terreno "é acidentado e de difícil combate".

O alerta foi dado pelas 15:07 de quarta-feira e o fogo chegou a ter três frentes ativas. O combate envolveu 11 meios aéreos.

Ainda assim, José Costa sublinhou que o incêndio situa-se "numa zona onde existem algumas aldeias por perto, mas não estão em perigo".