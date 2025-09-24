Proteção Civil dos Açores apela à adoção de medidas de autoproteção face ao ciclone Gabrielle

"Considerando o quadro em causa, nunca é demais relembrar as medidas de autoproteção que a população pode e deve adotar nestas circunstâncias", afirmou Rui Andrade, numa declaração enviada às redações.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o ciclone tropical Gabrielle poderá passar pelos Açores como furacão de categoria 1, na escala de Saffir-Simpson, provocando um agravamento das condições meteorológicas, a partir do final do dia de quinta-feira.

O IPMA emitiu avisos meteorológicos para todas as ilhas dos Açores, estando, a partir do final do dia de quinta-feira, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) em aviso vermelho (o mais elevado) devido a precipitação, vento e agitação marítima e as ilhas do grupo Central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial) em aviso vermelho devido a vento e agitação marítima.

"Significa que vamos ter rajadas de 150km/hora, podendo a máxima ser superior a isso", alertou o presidente da Proteção Civil açoriana.

Perante este cenário, Rui Andrade recomendou que a população verifique nas imediações das suas casas a existência de objetos soltos e que os guarde ou reforce a sua fixação e que verifique o "desimpedimento das infraestruturas de drenagem, nomeadamente de coberturas, terraços, pátios e varandas".

Apelou ainda a que a população evite "a permanência e circulação nas zonas florestais" e evite "circular e permanecer junto à orla costeira".

Deve também "restringir a circulação pedonal e rodoviária durante o período crítico" e "limitar a circulação apenas ao estritamente necessário".

Por último, o presidente da Proteção Civil dos Açores apelou a que população acompanhe a informação transmitida pelas entidades oficiais.

"População informada é população preparada. Estar atento à informação veiculada pelas entidades oficiais e apenas essa interessa e é importante", sublinhou.

Nas ilhas do grupo Ocidental, o aviso vermelho para precipitação forte vigora entre 21:00 de quinta-feira (22:00 de Lisboa) e as 06:00 de sexta-feira.

O IPMA emitiu ainda um aviso vermelho para agitação marítima, para o período entre as 00:00 e as 09:00 de sexta-feira, com ondas de sudoeste, passando a norte, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.

Quanto ao aviso vermelho relativo ao vento para estas duas ilhas, vigora das 00:00 às 06:00 de sexta-feira, soprando este de leste, rodando para norte.

Nas ilhas do grupo Central, há um aviso vermelho para vento, vigorando das 00:00 às 09:00 de sexta-feira, com direção de sul, rodando para noroeste.

O IPMA emitiu ainda para o mesmo grupo, um aviso vermelho, válido entre 03:00 e as 12:00 de sexta-feira, relativo à agitação marítima, com ondas de sudoeste, passando a noroeste, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros.