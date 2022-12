Proteção Civil emite aviso à população. Estado do tempo vai agravar-se

Segundo um comunicado da Autoridade Nacional da Proteção Civil, baseada na informação do IPMA, a partir de segunda-feira de manhã está previstaA mesma fonte alerta para um, “não sendo de excluir precipitação por vezes forte e persistente nos restantes distritos.

Há ainda “possibilidade de fenómenos convectivos”.



A Proteção Civil vai fazer um briefing às 19h00 deste domingo.

A Proteção Civil adverte para a possibilidade de vento forte a partir do final da tarde deste domingo, principalmente no litoral a norte do cabo Raso e de agitação marítima até à madrugada de terça-feira.

“Em função das condições meteorológicas presentes e previstas”, alerta-se à população para o risco de ocorrência de “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento”, e de cheias, “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”, bem como deslizamentos, derrocadas e outros fenómenos, arrastamento de objetos ou desprendimento de estruturas móveis, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública. Alerta ainda para o piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.





A Proteção Civil alerta para as vulnerabilidade de zonas como a bacia do Cávado, bacia do Minho, bacia do Lima, bacia do Ave, bacia do Douro, bacia do Mondego, bacia do Vouga ou nas bacias urbanas ( consultar aqui detalhes do aviso ).





A ANEPC pede assim que, para minimizar o eventual impacto destes efeitos, a população tome medidas adequadas, como a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, evitar as zonas afetadas pelas cheias, fixar estruturas soltas, ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, zonas ribeirinhas.



Pede ainda uma condução defensiva, o não atravessamento de zonas inundadas, não praticar atividades relacionadas com o mar, como a pesca desportiva.