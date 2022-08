Proteção Civil faz ponto de situação

No ponto de situação, o comandante nacional declarou que se mantêm três ocorrências ativas, duas das quais no distrito de Vila Real %u2013 Samardã, que é aquela que empenha mais meios envolvidos: 462 operacionais, 135 veículos e sete meios aéreos; e Mesão Frio, com 82 operacionais, 21 veículos e três meios aéreos.



A terceira ocorrência é em Viana do Castelo, Monção, mobilizando 116 operacionais, 34 veículos e um meio aéreo.



Segundo André Fernandes, na região Norte há um reforço de 801 operacionais.



"A situação do vento preocupa-nos e agrava aquilo que é o potencial de evolução dos incêndios", vincou o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil durante o ponto de situação. "Esta noite vai ser caracterizada por uma fraca recuperação noturna, especialmente nas zonas que estão a ser afetadas pelos incêndios".



Por essa razão, "importa estabilizar os incêndios durante o dia, tentar que eles não afetem mais área, para que durante a noite se consiga aproveitar a pouca janela meteorológica existente para continuar a estabilização dos incêndios", explicou.



Questionado sobre os aviões gregos emprestados pela Grécia a Portugal para o combate aos incêndios, André Fernandes adiantou que estes já estão empenhados no fogo de Samardã, em Vila Real, e que durante o dia deverão continuar nesse local.