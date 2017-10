Proteção Civil forneceu dados falsos sobre Pedrógão

Diz também que os meios disponíveis eram poucos e não estavam pré-posicionados, além de que, durante as duas primeiras horas do combate, nenhum meio aéreo sobrevoou Pedrógão Grande.



A Comissão Técnica Independente descobriu que as informações que Joaquim Leitão enviou à ministra da Administração Interna logo após a tragédia são falsas.



Em primeiro lugar os números fornecidos pela Proteção Civil não batem certo com os meios que realmente estavam no terreno: eram poucos, muito menos, e não estavam pré-posicionados.



Em segundo, na fita do tempo é dito que foi acionado um helicóptero Kamov às 18h00, mas os especialistas consultaram os registos da aeronave e revelam que nunca chegou a ser pedida. Durante duas horas nenhum meio aéreo sobrevoou Pedrógão.