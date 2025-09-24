Proteção Civil mantém cautela. Incêndio de Lagos dominado
No ponto da situação feito pelas 10h30 desta quarta-feira, a Proteção Civil Regional do Algarve revelou que quatro pelotões militares vão ajudar na consolidação, extinção e vigilância do incêndio. O fogo está dominado, mas "não quer dizer que esteja resolvido".
Todo o contingente mantém-se no terreno. Ou seja, cerca de 770 bombeiros apoiados por pelo menos seis aeronaves.
O segundo comandante da Proteção Civil Regional do Algarve admite ainda apreensão por causa do ciclone tropical Gabrielle que "poderá atingir o território continental".
O IPMA prevê ventos na ordem dos 100 quilómetros por hora e, se assim for, Abel Gomes antecipa "uma situação deveras complicada". Durante a madrugada houve muitas reativações “com muita violência” que puseram à prova o dispositivo que está no terreno, assumiu o segundo comandante da Proteção Civil Regional do Algarve, ao início da manhã.
O combate complicou-se na tarde de terça-feira por causa do vento que reacendeu as chamas na zona da Feiteira e originou quatro projeções fora do perímetro que estava a ser controlado pelos bombeiros.
Este agravamento obrigou a alargar o perímetro do incêndio de 30 para 40 por cento.
Incêndio , Lagos , Proteção Civil , Combate , Bombeiros