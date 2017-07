Proteção Civil mantém em 64 o número de vítimas de Pedrógão Grande

RTP 24 Jul, 2017, 10:53 / atualizado em 24 Jul, 2017, 11:42 | País

“O número final de vítimas mortais do incêndio de Pedrógão está contabilizado em 64 vítimas. Estamos a falar, sobretudo, das vítimas com queimaduras e inalação de fumos. Estes foram os critérios que foram definidos e estes são os números apurados: 64 vítimas mortais”, disse Patrícia Gaspar, da ANPC, aos jornalistas. E sublinhou que o registo teve por base critérios definidos pelas autoridades competentes.



"Parece macabro mas tive de o fazer"

“Todas as situações posteriores que possam surgir terão que ser obviamente avaliadas por aquelas que são as autoridades com competência nesta matéria. Volto a repetir: saúde e medicina legal”, concluiu a responsável da ANPC.O jornaldivulga a lista de vítimas mortais, em constante atualização. Isabel Monteiro, empresária de 57 anos, natural de Lisboa, decidiu ir para o terreno contar as vítimas e reuniu uma base de dados onde já contabilizou mais de 80 mortos, dos quais 73 estão confirmados pelas famílias com nomes completos, localidade e local da morte.A intenção desta empresária era criar uma lista de vítimas para a criação de um memorial na Estrada Nacional 236, conhecida como, mas foi ao recolher a informação junto das famílias, funerárias, bombeiros e dados da comunicação social que Isabel Monteiro constatou que o número de vítimas mortais seria superior ao número oficial divulgado pelas instituições do Estado.A notícia surge dias depois de oescrever que a lista de 64 mortos do incêndio de Pedrógão Grande exclui vítimas indiretas e que houve pelo menos 65 mortos.De acordo com a empresária, citada pelo, o número de mortos será ainda maior do que os 73 nomes que já terá confirmado. Isabel Monteiro diz mesmo que o número pode ultrapassar uma centena.“Ao verificar se os dados da imprensa estavam corretos, comecei a ir de família em família, a abordar bombeiros e cheguei a contar as campas frescas de um dos cemitérios para confirmar que os números são superiores. Parece macabro mas tive de o fazer”.No fim de semana, o primeiro-ministro António Costa garantiu que os números conhecidos eram os corretos e vincou que "já está tudo esclarecido".