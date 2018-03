Proteção Civil registou 970 ocorrências desde terça-feira no continente

Lusa01 Mar, 2018, 18:45 | País

Segundo a ANPC, as principais ocorrências estiveram relacionadas com quedas de árvores e de estruturas, limpeza de vias, devido à queda de neve, e inundações.

Os dados sobre as ocorrências foram avançados ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que hoje à tarde visitou a ANPC, no âmbito do Dia da Proteção Civil, e participou num `briefing` no centro de comando, onde foi feito um balanço relativamente ao mau tempo que se regista no país desde terça-feira.

A Proteção Civil indicou também que Viseu é o distrito com mais ocorrências, com 156, seguido de Faro, com 118, e Lisboa, com 100.

De acordo com a ANPC, estão encerradas oito estradas nos distritos de Castelo Branco, Guarda, Vila Real e Lisboa.

A agitação marítima tem provocado galgamento de água em algumas zonas costeiras, como Ericeira, Algarve, Aveiro, Trafaria e marginal de Cascais.

Também devido à agitação marítima estão encerradas 15 barras marítimas e condicionadas seis.