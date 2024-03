Proteção Civil registou apenas 32 ocorrências durante a noite

"Registamos 32 ocorrências entre as 00:00 e as 08:00", disse à Lusa fonte da ANEPC, sendo que, destas, oito foram na Área Metropolitana do Porto.

Das ocorrências registadas, 12 foram limpezas de via, mas também houve quedas de árvores deslizamentos de terra e inundações, referiu.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu alguns avisos até hoje de manhã, altura em que o "mau tempo irá começar a desagravar".

Os técnicos do IPMA preveem para Portugal Continental céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir da tarde, em especial na região Sul.

Antecipam aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões do litoral e até final da manhã, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde.

Também esperam queda de neve acima de 800/1.000 metros de altitude, subindo a cota para 1.400 metros a partir da manhã, vento a diminuir de intensidade e agitação marítima forte.

Dada a previsão, o IPMA acionou avisos laranja de neve para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Viana do Castelo e Braga.

Também por causa da neve há avisos amarelos nos distritos do Porto, Aveiro e Coimbra.

A agitação marítima, com ondas que podem atingir 11 metros de altura, levou o IPMA a "pintar" de laranja os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

As temperaturas deverão variar entre os 3 graus Celsius na Guarda e 19º em Faro, com máximas de 14º no Porto, 15º em Coimbra e 16º em Lisboa.

Na Madeira, a costa norte e o Porto Santo estão com aviso amarelo devido à agitação do mar, com temperaturas entre os 15 ºC e os 22 ºC.

O IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira, vento moderado e pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

O arquipélago dos Açores também deverá viver um domingo de eleições com períodos de céu muito nublado com abertas, tornando-se encoberto, e alguma chuva.

A temperatura do ar deverá variar entre uma mínima de 13 ºC em Angra do Heroísmo, onde se espera uma máxima de 18 ºC, tal como em Ponta Delgada e em Santa Cruz das Flores.