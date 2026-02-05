Proteção Civil registou hoje mais de 1.700 ocorrências

As ocorrências entre as 00:00 e as 23:00 de quarta-feira atingiram sobretudo a Grande Lisboa, com 276, Setúbal (221) e Oeste (220).

As principais ocorrências foram por inundações, queda de árvores e movimento de massas, referiu fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O comandante nacional da ANEPC, Mário Silvestre, frisou, na quarta-feira, que a depressão Leonardo vai atravessar o continente com chuva persistente e por vezes forte.

A ANEPC alertou que existe um elevado risco da ocorrência de inundações significativas nas zonas próximas dos rios Vouga, Mondego, Tejo, Sorraia e Águeda.

Existe ainda um alerta para o elevado risco de inundação devido à subida do caudal dos rios Douro, Cávado, Ave, Lima, Tâmega, Lis e Sado.

Mário Silvestre adiantou que a Proteção Civil tem trabalhado com a Associação Portuguesa do Ambiente (APA) para acompanhar a situação em Espanha, que também tem sido afetado por chuvas.

Onze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram também algumas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.