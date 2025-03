As zonas mais afetadas são a grande Lisboa, a península de Setúbal e a região de Coimbra. A passagem da depressão Jana pelo território nacional está a provocar queda de árvores e de estruturas e inundações nas estradas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 12 distritos do continente e a região autónoma da Madeira sob aviso laranja devido à agitação marítima e à queda de neve.