Proteção Civil sensibiliza população para risco sísmico com exercício público

O exercício, denominado "A Terra Treme" (www.aterratreme.pt), vai acontecer às 11:05 de hoje, é organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em colaboração com diversas entidades públicas e privadas, e visa capacitar a população a saber como agir e caso de sismo.

A ANEPC pretende com esta iniciativa dar a conhecer à população o que "fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar".

Segundo a Proteção Civil, o exercício compreende "a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo".

A ANEPC indica que a ação se desenrola durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo (famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas), são convidados a executar os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar.

O exercício, que acontece este ano pela 13.ª vez, acontece sempre a 05 de novembro, que coincide com o Dia Mundial de Sensibilização para os Tsunamis, e quatro dias depois do aniversário do grande terramoto de 1755, que este ano assinala 270 anos.

Em todo o país, os Comandos Regionais e Sub-regionais de Emergência e Proteção Civil da ANEPC, em parceria com comunidades educativas, serviços municipais de proteção civil, corpos de bombeiros e outros agentes de proteção civil, vão desenvolver ações de sensibilização sobre o risco sísmico.

O evento principal desta 13.ª edição volta a realizar-se junto de uma escola, designadamente no Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, onde estará o presidente da ANEPC, José Manuel Moura.