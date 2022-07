Proteção civil tem "todos os meios" à disposição garante MAI

"Falamos de 13 mil homens e mulheres em prontidão de combate, neste momento, de 60 meios aéreos que serão reforçados nas próximas horas, de 3.062 equipas ede 2.800 veículos" revelou.



A declaração do estado de contingência "fez com que todos estes meios estejam ao dispor da Autoridade da Proteção Civil", explicou ainda o ministro.



O responsável justificou o estado de alerta imposto com o "quadro que nos foi apresentado".



"Decidimos que devíamos avançar com o estado de alerta na quinta-feira passada", afirmou, "uma resposta política preventiva de criar a consciência coletiva do que íamos enfrentar".



O responsável acredita que essa consciencialização contribuiu para a convicção das populações de que o país enfrenta "um quadro altamente complexo", lembrando que estes terão tendência a repetir-se no futuro com maior regularidade, como "níveis de humidade muito baixos" e as "temperaturas elevadas", a par de vento intenso.



Em preparação para tal cenário, o ministro lembrou que os meios são "sempre finitos" e que os "chamados incêndios extremos não têm combate possível", lembrando o caso de Pedrogão.



A responsabilidade do governo é dotar o país de meios, sublinhou José Luís Carneiro, sustentando que estes "se robusteceram muito nos últimos cinco anos".



O ministro deixou uma palavra de "solidariedade" com as populações e autarcas que estão a sofrer com os incêndios.