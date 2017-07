Protesto de oficiais em Belém não reúne consenso

RTP 04 Jul, 2017, 10:00 / atualizado em 04 Jul, 2017, 10:31 | País

O protesto está a ser convocado por correio eletrónico e tem início marcado para as 11h30 desta quarta-feira, junto ao Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, em Belém.



Depois, os oficiais na reserva e na reforma pretendem seguir para a frente do Palácio de Belém, onde tencionam depor as espadas, num protesto simbólico frente a residência oficial do Presidente da República e comandante supremo das Forças Armadas.



Na linguagem castrense essa deposição de armas simboliza a perda de comando.



Uma forma simbólica de oficiais do Exército na reserva e na reforma manifestarem solidariedade para com os comandantes afastados temporariamente pelo general Rovisco Duarte para não interferirem com as averiguações internas em curso ao furto de armamento dos Paióis Nacionais de Tancos, detetado quarta-feira passada.



Em causa, também uma “crítica ao poder político pela desinformação à população e pelo desinvestimento nas Forças Armadas", afirmou à Lusa o coronel na reforma Tinoco de Faria, um dos participantes.



A Associação dos Oficiais das Forças Armadas demarca-se do protesto. António Mota, presidente da Associação, disse à RTP que, pelo que tem conhecimento, este protesto não terá a participação de oficiais no ativo.



Sobre as razões do protesto, o tenente-coronel António Mota admite que a decisão de afastar os cinco comandantes das unidades militares de Tancos caiu mal junto dos oficiais do Exército. Mas considera que, em última instância, a decisão é legítima.



Comandante Supremo das Forças Armadas não comenta

Comissão de Defesa Nacional reúne esta semana

O coronel Tasso de Figueiredo, da Associação dos Oficiais das Forças Armadas, considera que “o que está a acontecer não é totalmente claro”. Em declarações à Antena 1, recorda que se tem vindo a associar o roubo em Tancos a restrições orçamentais.A mesma linha de argumentação é seguida por António Mota, que diz que há anos que tem vindo a fazer avisos. Avisos de que “o desinvestimento nas Forças Armadas tem consequências ou pode ter consequências muito complicadas a vários níveis: acidentes, roubos, falhas nas missões. E, infelizmente, todas elas têm vindo a surgir e com uma frequência cada vez maior”, reforça o Presidente da Associação das Forças Armadas.A Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA) vai reunir esta terça-feira à noite o conselho nacional para analisar a situação de Tancos, disse à agência Lusa o presidente da organização, tenente-coronel António Mota."Eu convoquei para hoje uma reunião extraordinária do Conselho Nacional e que vai ter como únicos pontos da agenda a situação de Tancos, as exonerações e os protestos de amanhã [quarta-feira] para ver se tomamos uma posição final e global, de acordo com aquilo que o Conselho Nacional decidir", argumentou António Mota.Marcelo Rebelo de Sousa é, enquanto Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas. Quando questionado pelos jornalistas sobre este protesto, optou por não comentar. No entanto, voltou a deixar o recado de que tudo o que se passou em Tancos tem de ser devidamente apurado.O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, argumentou em entrevista ao Jornal 2 da RTP, que “é preciso ter cuidado quando se fala das Forças Armadas. Quem fala em nome das Forças Armadas é o Comandante Supremo das Forças Armadas, que é o Presidente da República. É no âmbito da política da Defesa o Governo, o primeiro-ministro, o ministro da Defesa e é no âmbito das suas competências próprias e representando as Forças Armadas no seu conjunto e nos respetivos ramos, os chefes militares”, acrescentou, considerando que o protesto não é representativo das Forças Armadas.No entanto, Augusto Santos Silva não descarta a gravidade do roubo em Tancos e argumentou que as autoridades estão a fazer tudo para apurar responsabilidades. E garantiu que “ser responsável é não hesitar perante a identificação de eventuais erros, assacar eventuais responsabilidades, tentar recuperar o material roubado no caso de Tancos”.“No fim cá estaremos para verificar o que correu mal e evitar que casos desses [roubo em Tancos e incêndios] se repitam”, acrescenta o ministro.À RTP, João Soares avançou que a Comissão de Defesa Nacional vai reunir, provavelmente esta quinta-feira por causa do roubo de material de guerra nos paióis de Tancos. Um encontro em que o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai ser ouvido.Entre protestos simbólicos e troca de acusações políticas, ainda não se sabe o que aconteceu ao material roubado em Tancos. O jornal espanhol El Mundo avança entretanto que as autoridades acreditam que o material de guerra já pode estar nas redes internacionais de tráfico de armas.