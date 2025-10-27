Protesto de polícias e guardas no Parlamento

Reivindicações que não são recentes como recorda o presidente da Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG), Ricardo Rodrigues.###1694016##

Após a concentração frente à Assembleia da República, polícias e guardas pretendem assistir ao debate na generalidade da Proposta do Orçamento do Estado para 2026. O objetivo é apelar ao Governo que passe a olhar as polícias de uma forma diferente, tornando a profissão mais atrativa através do aumento dos salários.

O protesto de polícias e guardas foi convocado por vários sindicatos, entre os quais o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG), Associação socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG) e Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).



Estas estruturas não assinaram o acordo de julho de 2024 sobre o aumento do subsídio de risco.

Esta manifestação surge após uma, afirmam as associações e sindicatos das forças de segurança.