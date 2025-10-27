País
Protesto de polícias e guardas no Parlamento
Os polícias e guardas estão em protesto esta segunda-feira, em Lisboa, na Assembleia da República. Começaram com uma concentração e vão acompanhar o debate da proposta de OE para 2026.
Esta manifestação surge após uma sequência "do histórico de negociações falhadas ao longo dos últimos tempos" com o Governo, afirmam as associações e sindicatos das forças de segurança.
Em causa está a revisão do estatuto remuneratório, a revisão do estatuto profissional da GNR e da PSP e a revisão das portarias de avaliação dos profissionais.
Estas estruturas não assinaram o acordo de julho de 2024 sobre o aumento do subsídio de risco.
Reivindicações que não são recentes como recorda o presidente da Associação Nacional de Sargentos da Guarda (ANSG), Ricardo Rodrigues.
Após a concentração frente à Assembleia da República, polícias e guardas pretendem assistir ao debate na generalidade da Proposta do Orçamento do Estado para 2026. O objetivo é apelar ao Governo que passe a olhar as polícias de uma forma diferente, tornando a profissão mais atrativa através do aumento dos salários.
O protesto de polícias e guardas foi convocado por vários sindicatos, entre os quais o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP), Associação Nacional dos Sargentos da Guarda (ANSG), Associação socioprofissional Independente da Guarda (ASPIG) e Sindicato Independente dos Agentes de Polícia (SIAP).
