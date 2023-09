Protesto "direito a sentar" na Paiva Couceiro para reclamar o espaço público

Há 10 dias, um grupo de moradores decidiu sentar-se na praça repondo de forma simbólica as cadeiras que dizem em falta desde 2020, altura em que a Junta de Freguesia da Penha de França retirou os módulos de mesas e cadeiras que ali existiam. Tinham sido repostos apenas alguns módulos em 2021.No início desta semana foi anunciado o protesto de hoje, mas a Antena 1 foi ao local e verificou que a junta já está a avançar com trabalhos para repor as mesas e cadeiras retiradas durante a pandemia.



Já hoje, a Junta de Freguesia da Penha de França esclareceu que "está ao lado da população e já a recolocar mais mobiliário urbano, sendo este amovível sempre que necessário".