Protesto junto à AR reivindica melhores direitos humanos dos imigrantes em Portugal

Um protesto para defender o reagrupamento familiar e para exigir o respeito dos direitos humanos dos imigrantes e que pretende juntar em Lisboa imigrantes de vários pontos do país. Esta quarta-feira recomeçam, no Parlamento, os debates sobre as Leis da Imigração e da Nacionalidade.





Ouvido pela Antena 1, o presidente Timóteo Macedo acusa o Governo português de favorecer as expulsões.



A Solidariedade Imigrante diz que as autoridades portuguesas estão a dar maus exemplos em matéria das políticas de acolhimento e de integração.

Timóteo Macedo considera que o executivo ignora princípios constitucionais.No protesto desta tarde são esperados também imigrantes de outros pontos do País.A concentração está agendada para hoje, às 14h00, em frente à Assembleia da República.