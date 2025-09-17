Protesto junto à AR reivindica melhores direitos humanos dos imigrantes em Portugal
Foto: Pedro A. Pina - RTP
Promovida pela Associação Solidariedade Imigrante, realiza-se esta quarta-feira uma concentração pelos direitos humanos dos imigrantes em Portugal, em frente à Assembleia da República.
Um protesto para defender o reagrupamento familiar e para exigir o respeito dos direitos humanos dos imigrantes e que pretende juntar em Lisboa imigrantes de vários pontos do país. Esta quarta-feira recomeçam, no Parlamento, os debates sobre as Leis da Imigração e da Nacionalidade.
Ouvido pela Antena 1, o presidente Timóteo Macedo acusa o Governo português de favorecer as expulsões.
A Solidariedade Imigrante diz que as autoridades portuguesas estão a dar maus exemplos em matéria das políticas de acolhimento e de integração.
Timóteo Macedo considera que o executivo ignora princípios constitucionais.
No protesto desta tarde são esperados também imigrantes de outros pontos do País.
A concentração está agendada para hoje, às 14h00, em frente à Assembleia da República.