Protesto na Universidade de Aveiro defende o trabalho seguro

João Pedro Ferreira, da Associação dos Bolseiros, diz que a comissão que avaliou as candidaturas dos trabalhadores com vínculos precários considerou que os postos de trabalho destes trabalhadores não correspondem a necessidades permanentes da Universidade.



Do lado da universidade, o reitor Manuel António Assunção confrontado com este protesto, diz que a realidade é diferente. A comissão que tem em mãos estes postos de trabalho permanentes ainda não decidiu os 300 casos da Universidade de Aveiro.





O reitor da universidade de Aveiro entrevistado pela jornalista Ana Jordão a assegurar que ainda nada está decidido.O protesto destes trabalhadores da Universidade de Aveiro está marcado para as 11h00 desta sexta-feira, à porta da reitoria.