Protesto popular junto à AR condena decisão judicial sobre violação de jovem em Loures

O protesto acontece em frente à Assembleia da República, mas também no Funchal, na Madeira.Um protesto que exige respostas mais eficazes por parte das autoridades nos crimes de abuso sexual, como explica Manuela Tavares da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta que apoia este protesto.O caso envolve três jovens suspeitos, entre 17 e 19 anos, conhecidos como influenciadores, nas redes sociais, que terão filmado o abuso e partilhado o vídeo nestas plataformas.Apesar da gravidade, os suspeitos não ficaram detidos, sendo apenas obrigados a apresentações periódicas e proibição de contactar a vítima.Esta decisão judicial provocou forte indignação pública, com uma carta aberta já assinada por mais de cinco mil pessoas, que criticam o que classificam de "perigosa mensagem de impunidade" enviada pelo sistema judicial.Manuela Tavares da UMAR defende que é preciso apontar o holofote para situações como esta que jamais devem ser normalizadas.Violação não se filma, condena-se na justiça e na sociedade.Um lema que suporta o protesto, que está previsto para as 15h00 deste sábado em frente à Assembleia da República e junto à Assembleia Legislativa da Madeira.