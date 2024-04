Protestos com redução de horário na distribuição de metadona por falta de financiamento

, pela Ares do Pinhal, Associação dedicada à recuperação de toxicodependentes que tem duas unidades móveis: uma a funcionar na zona oriental de Lisboa (Lumiar, Bela Vista e Santa Apolónia) e a outra na zona ocidental (Avenida de Ceuta e Praça de Espanha).. Elsa Belo, diretora técnica da Ares do Pinhal, que se dedica à recuperação de toxicodependentes e à distribuição de metadona nestas carrinhas, explica a falta de financiamento que leva à redução de horário.

A Antena 1 ouviu João Goulão, presidente do ICAD - Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências, que acompanha com preocupação este caso que diz que o vai levar ao novo Governo para que seja resolvido o quanto antes.



, que é financiadora em 20 por cento deste programa,A Antena 1 já pediu mais esclarecimentos à autarquia sobre esta situação.Numa altura em que existe um aumento de utentes a recorrer à distribuição destes medicamentos, a Antena 1 foi ouvir os toxicodependentes e quem os ajuda na zona da Bela Vista.