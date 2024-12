Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O Bloco de Esquerda entende que o Governo provocou os bombeiros ao apresentar uma proposta salarial de entrada na carreira mais baixa do que a que está em vigor. Já a Iniciativa Liberal concorda com o Governo em suspender as negociações por causa dos protestos, mas entende que é necessário atribuir um subsídio de risco aos sapadores.