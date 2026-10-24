País
Protestos pela Habitação continuam hoje em várias cidades do país
É dia de manifestação Nacional pela Habitação. Este sábado há protestos e assembleias populares marcadas em várias cidades do país.
Os protestos pelo direito à habitação continuam, com manifestações e assembleias populares marcadas em várias cidades do país, promovidas por movimentos cívicos, para reivindicar medidas que respondam à crise no setor.
Em Lisboa, a concentração está marcada para as 15h00 a começar no Marquês de Pombal e vai até ao Rossio. No Porto, o protesto começa às 16h00, num percurso da Praça da Batalha à Praça D. João I.
Em Aveiro, na Praça da República, em Braga, no centro da cidade e Coimbra, na Praça 8 de Maio, estão marcadas assembleias populares com início às 15h00.
Duas semanas após o início, no Porto, os protestos pelo direito à habitação prosseguem, cumprindo, assim, a promessa de continuar nas ruas até que o Governo deixe cair a nova lei das rendas e adote medidas como o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, a proibição de compra de habitação por parte de fundos imobiliários, o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas e a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.
Na noite de sexta-feira, mais de uma centena de pessoas participaram numa vigília contra o despejo de uma jovem mãe com dois filhos menores, em Marvila. A vigília aconteceu de forma pacífica.
Por unanimidade, a assembleia popular aprovou o acampamento novamente para esta noite no Rossio, logo após a manifestação.
Entretanto, os responsáveis pela organização do acampamento pela habitação no Porto negam os contactos classificados por Pedro Duarte como "muito cordiais".
O autarca tinha afirmado que o movimento ainda não sugeriu uma data para a reunião, mas que têm estado a "trocar comunicações" para a concretizar. Declarações agora desmentidas pelos manifestantes.
Em Lisboa, a concentração está marcada para as 15h00 a começar no Marquês de Pombal e vai até ao Rossio. No Porto, o protesto começa às 16h00, num percurso da Praça da Batalha à Praça D. João I.
Em Aveiro, na Praça da República, em Braga, no centro da cidade e Coimbra, na Praça 8 de Maio, estão marcadas assembleias populares com início às 15h00.
Duas semanas após o início, no Porto, os protestos pelo direito à habitação prosseguem, cumprindo, assim, a promessa de continuar nas ruas até que o Governo deixe cair a nova lei das rendas e adote medidas como o fim das demolições e dos despejos sem alternativa habitacional, a proibição de compra de habitação por parte de fundos imobiliários, o aumento de habitação pública, a aplicação de tetos às rendas e a recuperação de imóveis devolutos para fins habitacionais.
Na noite de sexta-feira, mais de uma centena de pessoas participaram numa vigília contra o despejo de uma jovem mãe com dois filhos menores, em Marvila. A vigília aconteceu de forma pacífica.
Por unanimidade, a assembleia popular aprovou o acampamento novamente para esta noite no Rossio, logo após a manifestação.
Entretanto, os responsáveis pela organização do acampamento pela habitação no Porto negam os contactos classificados por Pedro Duarte como "muito cordiais".
O autarca tinha afirmado que o movimento ainda não sugeriu uma data para a reunião, mas que têm estado a "trocar comunicações" para a concretizar. Declarações agora desmentidas pelos manifestantes.
Os protestos voltam a sair à rua em várias cidades europeias, incluindo Portugal, Espanha, França e Itália.