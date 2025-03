A filha de um deputado do PSD, sem licenciatura, chegou a adjunta da Secretaria de Estado da Igualdade

Maria Helena Moreira foi nomeada recentemente depois de ter sido assessora do Grupo Parlamentar do PSD, onde o pai, Almiro Moreira, é secretário. Foi nomeada por Hugo Soares.



As relações familiares da jovem osteopata levantam suspeições que são rejeitadas pelo PSD e pela secretaria de Estado da Igualdade.