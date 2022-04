Prova dos Factos. Autoridades descartam envolvimento de João Loureiro no caso do avião com droga

O processo de tráfico de droga entre o Brasil e Portugal e que envolveu o nome de João Loureiro tem mais de quatro mil páginas. A Prova dos Factos teve acesso aos documentos, às escutas telefónicas, mandados de prisão e até às mensagens que o antigo presidente do Boavista trocou com o piloto do avião que seguia carregado com cocaína. As autoridades brasileiras descartam qualquer envolvimento de João Loureiro.